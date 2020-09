Natáčení Osady Havranů nebyl žádný med. Herce trápil mráz i komáři. A kam se vlastně poděl Havranpírko?

Ludvík Hradilek jako Havranpírko Foto: Národní filmový archiv

V české kotlině to vřelo už v dávném pravěku a o nejrůznější dramata nebyla nouze. Život našich předků popsal ve svých románech velmi čtivě spisovatel a archeolog Eduard Štorch, a tak není divu, že se časem dočkaly i filmového zpracování. Slavnou trilogii Osada Havranů, Na veliké řece a Volání rodu natočil v roce 1977 režisér Jan Schmidt a byla to trefa do černého.