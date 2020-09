Kila navíc jsou pryč! Sexy zpěvačka předvedla své křivky v odvážných plavkách

Bebe Rexha Profimedia.cz

Na svůj instagramový profil zpěvačka přidala snímek v pěkně vykrojených jednodílných plavkách, které nádherně ukázaly, jak moc na své postavě za poslední rok zapracovala a veškeré špíčky jsou pryč.

Bebe během karantény napsala svým fanouškům, že měla ze svého těla až depresivní stavy, protože přibrala tolik, že jí to nebylo příjemné. Začala na sobě makat a cvičení zařadila na prioritní místo ve svém denní režimu. „Je těžké být ženou na sociálních médiích a stále kolem vidět dokonalá těla. Obzvlášť, když jsou upravena plastickou chirurgií. Což nebudu odsuzovat, protože zlato, pokud na to máš peníze a přijde ti to vhodný, jdi do toho.“ ■