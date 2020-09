O 6 kilo lehčí Bohouš Josef opět na jevišti: Jak se zpěvákovi daří půl roku po operaci srdce?

Bohouš Josef Super.cz

Před půl rokem zkolaboval Bohouš Josef (58) na jevišti, jen pár minut před představením . Následně musel pod vedením profesora Jana Pirka podstoupit v pražském IKEMu operaci srdce. Zpěvákovi se několik měsíců po zákroku daří skvěle a mohl se už vrátit do práce.

Aktuálně se připravuje na říjnovou premiéru muzikálu Kat Mydlář, který se po více než devíti letech vrací. „Texty mi docela naskočily, takže jsem se nemusel všechno znovu učit, ale pochopitelně ta choreografie moc ne. Režisér Libor Vaculík je natolik trpělivý, že to s námi projede a je to dobrý,“ svěřil Super.cz zpěvák, který po operaci začal mít pravidelný pohyb a zhubnul 6 kilogramů.

Lehce se tak opět vešel do svých kostýmů. „Máme stejné kostýmy a díky Bohu je mi akorát, možná mi to i sedí líp. Před devíti lety jsem se začal malinko zakulacovat, tak dnes je to v pohodě,“ prozradil Bohouš Josef, který v létě zkoušel s kapelou a dopřál si i dovolenou s manželkou na Vysočině, kde také cvičili.

„Cvičíme SM systém, je to dobrý na páteř a na pohybový aparát, jógu jsme zkoušeli takovou lehkou, kterou bych zvládnul, a hlavně mi doporučili, že musím chodit, každý den chodím tak 10 kilometrů,“ svěřil se zpěvák, který vyráží na procházky s jejich fenkou. „Náš retrívr je velký parťák. Jednou jsme zabloudili a ona chudák ujde jednou tolik, takže já jsem ušel skoro 30 kilometrů a ona tak 60 a pak dva dny spala,“ svěřil se zpěvák s tím, že se cítí dobře. „Vše je v naprostým pořádku a cítím se vlastně ještě líp než před tím,“ dodal závěrem. ■