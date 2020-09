Po Jágrovi další velká hvězda: Markovi Ztracenému tančí v klipu Karel Roden. Čím si ho zpěvák získal?

Karel Roden v klipu Marka Ztraceného Když tě život kope do zadku Video: Marek Ztracený

„Je to jedna z nejpozitivnějších písní, co jsem napsal, a ne náhodou s ní přicházím poslední den prázdnin. Od teď nás život zase bude trochu víc kopat do zadku a říkal jsem si, že pozitivní písně budou potřeba,“ říká Ztracený a s fanoušky se podělil i o to, jak do klipu získal Rodena.

„Přes známého jsem se vetřel na jeho schůzku a řekl mu, že v tomhle klipu nemůže hrát nikdo jiný než on,“ řekl Super.cz zpěvák.

Jeho úsilí a trocha drzosti se vyplatily a Roden po chvíli svolil. „Karel zareagoval fantasticky a po pár dnech už jsme společně s Martinem Linhartem a Pavlou Dostálovou z 68 pictures psali scénář,“ dodal Ztracený. Poselstvím klipu je, že když nejde o život, jde o....

Ztracený má vůbec štěstí na „herce“. V klipu k písni Tak se nezlob mu účinkují mj. Jaromír Jágr, Jan Čenský nebo Rey Koranteng.

Klip k písni Tak se nezlo, kde se objevil i Jaromír Jágr.

Supraphon ■