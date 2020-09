Hvězda seriálu Slunečná je v šoku z náhlé popularity: Je to stejný fenomén jako první SuperStar a Lunetici!

Roman Tomeš Super.cz

S Romanem jsme si povídali na vyhlášení soutěže krásy Dívka roku, na kterém zpíval už podruhé. "Poprvé to tedy bylo, když mi bylo asi šestnáct a nikdo si mě asi ani nevšiml. Tady už jsem seriálové fanynky samozřejmě zaregistroval," smál se.

"V létě jsme s naším žlutým autobusem jezdili po hodně městech v České republice a až díky tomu jsem zjistil, jaký fenomén tenhle seriál je. Holčičky brečely a byly nadšené, že nás vidí, chtěly nás obejmout, dotknout se nás. Byl to pro mě fakt šok. Takový boom jsem si nedokázal představit ani ve snu a jsem za to rád. Všem, kteří v tom hrajeme, to přineslo spoustu pozitivního," připustil.

Mezi pozitiva pochopitelně patří i finance. Řada herců a hereček ráda přijímá například i instagramové spolupráce, na nichž vydělávají. Roman mezi ně ale nepatří. "Jako všem mi také stouply počty sledujících na Instagramu a nabídky na spolupráce dostávám," svěřil.

"Ale já razím spíš způsob vedení Instagramu, kdy tam dávám pravdu. Nemám rád přefiltrované fotky, kde je jenom samá fejková krása. Slyšel jsem, že stoupá procento sebevražd mladých lidí, a dávám to za vinu právě těm účtům, kde vidí tu zdánlivou dokonalost a pak si ten normální člověk z vesnice řekne, že jeho život stojí za houby. Já se toho bojím a nechci to. Proto na Instagramu ukazuju spíš pravdu, takže ani ty spolupráce moc nepřijímám, protože tam se taky většinou lže," uzavřel. ■