Do očí se jí tentokrát dívat nezvládnete: Muzikálová kráska se předvedla s působivým dekoltem

V dlouhých bílých šatech s odvážným výstřihem dokonce předvede i sexy výstřih. „Šaty jsou novinka. Je to jediný nový kostým po těch 9 letech. A je to takové trochu odvážnější, ale tohle je kostým, který někdo navrhl a já ho musím mít na jevišti za tu roli, takže mi ten výstřih nevadí,“ svěřila se Super.cz Alžbeta, která byla ráda, že se muzikál v říjnu vrátí do divadla.

„Bylo to hezké. Na začátku to byla velká nostalgie, teď už to nostalgicky moc neprožívám, ale na začátku, když to vyšlo ven, že se budeme vracet k tomuto muzikálu, mě to potěšilo,“ svěřila se zpěvačka, která se po několika měsících vrací do práce. V létě si s přítelem stihla užít dovolenou v Chorvatsku a každou volnou chvíli nyní tráví u rodiny na Slovensku.

„Vypadá to, že teď budeme hrát, a doufám, že to tak bude, takže se snažím využít volný čas, a jakmile to jde, jezdím domů k rodičům, protože nevíme, co se stane nebo jestli nás zase nezavřou. Snažím se trávit co nejvíc čas s rodinou,“ řekla nám zpěvačka, která už se těší do práce i kvůli financím. Na brigádu sice během půl roku, kdy se nehrálo, jít nemusela, žije totiž ještě stále z úspor.

„Jsem šetřílek a dělám to už od 16 let, takže jsem prostě měla našetřenou rezervu a z toho žiju ještě do teď. Není to dobré, protože ty penízky jsem chtěla použít na jiné věci, ale jsem ráda, že se mi to takhle vyplatilo v téhle době,“ svěřila se Alžbeta, která se už těší na představení v Divadle Broadway a na diváky. ■