9 slavných, kteří se svými ratolestmi po pandemii přivítali nový školní rok

Prázdniny skončily a děti se vrací zpátky do škol. Foto: Super.cz/Instagram A. Šeredové, M. Hrdličky a E. Decastelo

Prázdniny skončily a děti se vrací zpátky do škol, i když kvůli pandemii koronaviru za různých bezpečnostních opatření. Do škol a školek letos doprovodily své ratolesti i známé tváře a pro některé to bylo úplně poprvé.