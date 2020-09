Vypadá líp než zamlada! Známý moderátor slaví 43. narozeniny, ale tělo má jako pětadvacátník

Petr Vágner na snímku, kde je mu 23 let. Foto: Archiv P. Vágnera

Večer si pak dá dobré jídlo s celou rodinou a v plánu má i večeři s partou kamarádů. Jinak prý oslavy neprožívá.

„Naposledy jsem chystal narozeninovou oslavu ve svých třiatřiceti letech a myslím, že to byla moje poslední. Ne že bych na to neměl hezké vzpomínky, ale tak nějak jsem to vlastně přestal slavit. Většinou na to kvůli nějakému natáčení nebo práci nebyl čas a pak už se mi to nechtělo organizovat,“ uvedl. „Prostě když to vyjde, dáme si něco dobrého k jídlu, k pití a stačí. Navíc s tím covidem-19 za zády to ani vlastně nejde. Třeba příští rok oslavím narozeniny v Monaku nebo na Kubě,“ dodal Petr.

ČTĚTE TAKÉ: Kde tráví karanténu po návratu z USA? Petr Vágner nám ukázal chalupu, kde je teď v izolaci

Ten se kromě moderování sportu na CNN Prima News sám aktivně sportování věnuje, hlavně tomu adrenalinovému. A díky náročným tréninkům má skvělou fyzičku. „Na začátku letošního roku jsem podstoupil kvůli přípravě na Ironmana v Indii nejrůznější fyzické testy, krevní obrazy, laktáty atd. a vyšlo mi, že mám metabolismus jako pětadvacetiletý! Tak snad mi to ještě několik let vydrží,“ doufá Vágner.

A vyslovil i další přání: „Jsem zdravý, mám krásné, zdravé a šťastné děti, super práci, tak co víc si přát... Ať to trvá navždy!“ ■