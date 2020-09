Takhle vznikaly její odhalené těhotenské snímky: Gigi Hadid se podělila o video ze zákulisí focení

Gigi Hadid Profimedia.cz

„33. týden,“ napsala modelka vlastním jménem Jelena Noura Hadid k fotkám v džínách a sportovní podprsence. Na sdílené sérii videí je také vidět, jak pózuje v průsvitných zelených šatech, v nichž bříško krásně vyniklo.

A výsledné snímky stojí za to. V Instastories se pak sledujícím svěřila, že už se příchodu dcerky nemůže dočkat, ale také, že ji práce zmohla víc než normálně.

„Bylo to báječné. Věděla jsem přesně, jak chci, aby snímky vypadaly, a fotografové se o to postarali,“ vzdala hold slavné dvojici Liugi and Iango. „Ale bylo to rozhodně únavnější než pracovat normálně,“ tweetovala modelka.

Gigi čeká své první dítě se zpěvákem Zaynem Malikem. S ním, sourozenci Bellou a Anwarem a matkou Yolandou se v průběhu těhotenství izoluje na farmě v Pensylvánii. ■