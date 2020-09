Nejen modelka, herečka a moderátorka: Iva Kubelková si novým albem splnila další sen

Z modelky zpěvačkou. Super.cz

A jakou má s deskou ambici? „Ve chvíli, kdy člověk vytvoří hudební album s dvanácti písněmi s tvými texty, je ambice splněna. Teď už mám jen radost z každého dalšího člověka, který je na stejné vlně jako já. Chtěla bych se skrze muziku Michala Pavlíčka a mé texty propojit s lidmi, kteří věci cítí jako já,“ říká účastnice Miss České republiky ročníku 1996.

Díky klidovému období, kdy lidé trávili čas v karanténě, měla Kubelková prostor své album doladit. „Měli jsme aspoň víc času to dodělat. Měli jsme víc času před finálním masteringem,“ říká Iva.

Když bylo dvanáct skladeb natočených, tak jsem to poslala pár lidem, o kterých vím, že mi řeknou svůj názor. Z výsledku jsem měla obrovskou radost, protože si na té desce každý našel něco, co ho oslovilo. Michal Pavlíček udělal tu desku hodně pestrou, a tak jsem měla radost, že to funguje,“ tetelí se Iva, která by ráda s deskou absolvovala živé koncerty. „Určitě to k tomu patří. Zatím nechám lidi, aby si na album zvykli. Pak bych s ním ráda jela na menší turné,“ plánuje si Iva. ■