Jana Plodková má svrbění z toho, že nemůže cestovat. Až to půjde, vyrazí za pořádnou exotikou

Ve filmu Gump se z Jany Plodková stane černovlasá drsňačka. Super.cz

Kdo by to byl do tak křehké blondýnky řekl, ale Jana Plodková (39) je velký dobrodruh, co si potrpí na akční dovolené. Válet se v uzavřeném resortu u moře pro ni rozhodně není. S partnerem milují exotiku, za kterou pravidelně vyrážejí. Cestováni jim ale letošní koronavirová pandemie značně překazila. Herečka nám prozradila, kam by se ráda podívala hned, jak jí to okolnosti a práce dovolí.

„Až to půjde, tak strašně daleko. Nepřemýšleli jsme o tom, ale většinou míříme k rovníku, protože je to pro nás nejrychlejší refresh a relax, takže bychom to asi nějak takhle směřovali. Ale jestli pojedeme zase do Ekvádoru, nebo k Africe na Principe Island, kde jsme byli posledně? Asi vlastně kamkoliv, hlavně abychom vystřelili. Ono se to nezdá, ale tím, jak to máme rádi a už je to fakt nějaký čas, kdy jsme nikde nebyli, tak už máme svrbění z toho, že jsme ještě neopustili hranice,“ svěřila se Super.cz Jana, kterou jsme v netradičním kostýmu potetované emo holky zastihli během natáčení filmu Gump.

ČTĚTE TAKÉ: 10 proměn Jany Plodkové: Z éterické blondýnky se na filmovém plátně stala rajcovní prostitutka ale i ošklivá babizna

A jak trávila letošní dovolenou a prázdniny v Čechách? „Paradoxně příliš toho času nebylo, protože jsem natáčela nejenom Gumpa, ale ještě seriál Chataři, a do toho jsem často namlouvala. Namluvila jsem třeba knihu Radky Třeštíkové (39)... Ale když už bylo volno, tak jsem si šla zacvičit k mému trenérovi, nebo jsem jela na angličtinu, takže jsem si vždycky něco našla,“ prozradila herečka. ■