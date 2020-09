Tohle je nejkrásnější teenagerka Česka: Titul Dívka roku získala blondýnka, která umí zpívat a mluví třemi jazyky

Valerie Kaňová Super.cz

Pro spoustu dívek se úspěch v soutěži stal odrazovým můstkem k další kariéře a nyní jsou z nich úspěšné herečky, například Jana Plodková (39) či Vanda Chaloupková, či modelky a moderátorky jako Gabriela Lašková (30), Iveta Vítová (37) anebo Zuzana Kubíčková. Jakým směrem se chce vydat Valerie?

"Ráda bych zpívala, zpěv miluju a byla to i moje volná disciplína. Možná bych zkusila třeba i SuperStar, ale uvidíme, kam mě můj život zavede. Baví mě i modeling," krčila rameny Valerie, která se pochlubila i znalostmi cizích jazyků. "Domluvím se anglicky, italsky a německy a moc se těším, že nastoupím do francouzské třídy, a budu se tedy učit ještě francouzsky," vypočítala.

Rozptyl zájmů má Valerie velmi bohatý, což naznačila, když nám představila další plány do budoucnosti. "Bavilo by mě studovat mezinárodní právo a klidně bych šla i do politiky," překvapila půvabná blondýnka. ■