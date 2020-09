Moderátor Miloš Pokorný vzpomínal na svého parťáka. Co miloval a co mu nezapomene?

Miloš Pokorný Foto: Seznam

Miloš Pokorný se letos poprvé podíval do psího útulku. „Nikdy jsem v žádném nebyl. Vždycky jsem se obával toho, že by člověk vyměkl a přivezl si psa domů,“ řekl moderátor rádia Expres FM, který už dva psy doma má, belgického a bruselského grifonka.

S láskou ale vzpomíná i na předchozího parťáka, černého labradora. Jmenoval se Santino a zažili toho spolu dost. „Hodně často se mnou jezdil na místa, kam se normálně se psem nejezdí, protože jsem ho nechtěl nechat doma. A často utíkal. Když začínalo rádio Expres FM na Strahově, hledali jsme ho tři hodiny a našli jsme ho u armády spásy, kde žebral polévku,“ vyprávěl Miloš.

„Miloval plavání, jednou mi ho vcucnul proud a už jsem myslel, že pro něj budu muset skočit do stoky, ale naštěstí se mu podařilo se vyhrábnout. A pak se taky jednou vrhnul do žumpy a já ho z toho musel tahat ven. První, co bylo, že se pak třikrát oklepal, a to jsou pak chvíle, které tomu psovi nezapomenete,“ smál se moderátor.

Do útulku Bouchalka jel Pokorný v rámci nedávného Mezinárodního dne psů předat dárky, nashromážděné v charitativní materiální sbírce Seznamu. ■