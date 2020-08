Nejhorší situace, která mohla nastat. Matragi popisuje hrůzy po výbuchu v Bejrútu

Blanka Matragi o situaci v Bejrútu Super.cz

Libanonský Bejrút opouštěla Blanka Matragi (67) tentokrát s těžkým srdcem. Země, která je jejím druhým domovem víc než čtyřicet let, je ve velmi špatném stavu . A to zde známá designérka zažila hned několik válečných konfliktů.

„Je to nejhorší situace, která mohla nastat. Kromě obrovské katastrofy způsobené výbuchem je země sužovaná nárůstem epidemie covid-19,“ říká smutným hlasem designérka, která připomíná, že se země ještě před výbuchem potýkala s ekonomickými problémy. „Je tam obrovská hospodářská krize. Očekává se, jak bude jednat nová vláda a jestli prezident pověří kompetentního člověka sestavením vlády. To se nehýbe.“

Jak už jsme vás informovali, ateliér Matragi utrpěl škody při výbuchu. Tlaková vlna zničila okna a sklo poškodilo látky. Na opravách se pracuje. „Věděla jsem, že tam nechávám svůj tým, který tam bude vše dobudovávat. Největší stěna se vyrobila všechno se prosklilo. V ateliérech je možné pracovat, ale většina zaměstnanců bude mít dovolenou. Elektřina má občas výpadky.“

ČTĚTE TAKÉ: Blanka Matragi unikla z místa zkázy jen o pár minut: Takto vypadá její ateliér v Bejrútu

Matragi se snaží propojovat české instituce s libanonskými organizacemi, které pomáhají postiženým. „Lidé potřebují jídlo, léky nebo ubytování. Jde hlavně o základní lidské potřeby, zařízení do bytů, ale i zařízení do nemocnic,“ říká Blanka a jmenuje věci, které jsou v Bejrútu nyní nejvíc potřeba: „Lidé nemají peníze, aby měli na nákup dlouhodobých léků. To jim usnadní bezprostřední konání v životě.“

V Česku se Matragi léčí z chmurné nálady. „Líbí se mi, jak lidé reagují na mou tvorbu. Získala jsem certifikát za největší skleněný objekt a vstoupila do síně slávy. Provázím na své výstavě. Jsem ráda, že můžu motivovat svou tvorbou. Jsem ráda, že mohu podporovat mladé lidi tím, co jsem v Česku v osmdesátých letech vystudovala,“ řekla Blanka Matragi. ■