Miley Cyrus vyrazila na udílení cen oblečená neoblečená: Při vystoupení úplně zahodila spodek kostýmu

Miley Cyrus Foto: AFP PHOTO / MTV/Profimedia

Ve třpytivém outfitu vyniklo jak spodní prádlo, tak zpěvaččiny křivky. Ty odhalila ještě víc při samotném vystoupení. V kožené sukni s vysokým rozparkem byla neuvěřitelně sexy. Ke konci písně navíc sukni úplně zahodila a nasedla na obří disko kouli.

Koule byla nezapomenutelnou rekvizitou v jejím klipu Wrecking Ball z roku 2013. Milostná píseň vznikla po jednom z rozchodů s Liamem Hemsworthem a Miley byla v klipu nahá. I tentokrát se zdálo, že text Midnight Sky a zmiňovaná disko koule mají spojitost s jejím ex.

Cyrus byla s Hemsworthem ve vztahu od roku 2010. Během té doby se několikrát rozešli a znovu dali dohromady. Vzali se na sklonku roku 2019, ale sňatek vydržel pouhých 7 měsíců. Velmi medializovaný rozchod přišel údajně kvůli tomu, že se Miley snaží žít spořádaný život bez drog a alkoholu, zatímco její ex rád hýřil. To ostatně naznačuje i v textech singlů Slide Away nebo právě Midnight Sky, které vyšly po rozchodu s hollywoodským fešákem. ■