Katastrofy filmu Drahé tety a já: Auto ve fekální jímce, cigaretový maraton a facka, po které ukáply slzičky

Drahé tety a já Foto: Prima MAX

Na okraji jedné jihočeské vísky žijí ve vilce dvě starší sestry Fany a Andělka – roztomilé zmatkařky, které dokážou mnohdy nadělat víc škody než užitku. A když se na vlastní pěst pustí do vyšetřování loupeže v místní spořitelně, začnou se dít věci. Obě mírně potrhlé dámy do toho všeho ještě hledají psího ženicha pro svou fenku Bobinu a navíc se dohadují, zda je snoubenec jejich neteře Hermínky podlý lupič, nebo ideální partie.

Tety nezavřely pusu

Představitelky tetiček Nataša Gollová a Eva Svobodová se znaly už dlouho - v roce 1941 si obě zahrály v komedii Roztomilý člověk a občas spolu také vystupovaly v divadle. Pořád si měly co říct a pauzy mezi natáčením propovídaly. Spojovala je nejen výřečnost, ale i vášeň pro cigarety, a tak mezi jednotlivými větami neustále potahovaly z cigaret. Byly tak „ukecané“, že to, co si nestihly říct přes den, si chodily dopovídat večer ještě na vínko.

Eva Svobodová prý kouřila až šedesát cigaret denně, ale nakonec se svou vášní sekla – a to ze dne na den. Jednou ráno šla do trafiky, kde zjistila, že tabák významně podražil. To ji tak naštvalo, že s kouřením okamžitě skoncovala.

Benešovi to pořád slušelo

Známý filmový milovník Svatopluk Beneš, který hrál ve snímku pana drogistu, byl ukázkovým příkladem toho, že muži stárnou jako víno. V době natáčení mu bylo 56 let a byl to pořád ohromný fešák, zatímco kdysi krásná Nataša Gollová, která byla před válkou jeho častou hereckou partnerkou, vypadala už dost sešle. A to byla o pouhých šest let starší než on.

Odtažitá Gollová

Iva Janžurová vždycky toužila zahrát si po boku Nataši Gollové, což se jí v tomto snímku splnilo. Starší herečka se k ní ale chovala dost rezervovaně: „Připomínala mi moji maminku,“ řekla později Janžurová. „Snažila jsem se zformulovat, jak moc mi ji připomíná, ale to moje vyznání asi vyznělo divně. Koukala na mě jako na zajíce, který se nedovede vymáčknout. Myslím, že jsem s ní vřelý kolegiální vztah nenavázala, ale to snad ani nebyl můj záměr.“

Janžurová dodržela slib

„Janžurka“ měla dlouhé vlasy, které jí sahaly až do pasu. Poprvé je mohla ukázat až v tomto filmu. V těch předchozích se totiž režisérům nehodily, a tak jí dávali paruky. Režiséru Podskalskému se na představitelce Hermínky líbily nejen vlasy, ale také originální růžové šaty, které si sama upletla. Požádal ji proto, aby je nosila i na natáčení.

Herečka, která byla tou dobou hojně obsazována a šla z role do role, v půlce natáčení Drahých tet zjistila, že je podruhé těhotná. Režisérovi se zatmělo před očima, protože už s ní měl natočené velké množství scén, a kdyby ji měl nahradit někým jiným, musel by se prakticky celý film dělat znovu. Ona ho ale ujistila, že práci dokončí, a svůj slib splnila. Na což se budete moci podívat i dnes večer na Prima MAX.

Skopečkova facka bolela

Herec Jan Skopeček (†94) měl ve filmu vlepit facku své záletné manželce, kterou hrála Miriam Kantorková (85). „Mlátit kolegyni, to je vždycky špatné. A ještě horší je, když po vás chtějí ten záběr opakovat. Takže jsem se jí snažil dát hned tu první facku pořádnou, aby se to nemuselo točit znovu,“ zavzpomínal herec, který Kantorkové pro jistotu ubalil takovou, že se z ní až rozbrečela. Scéna se ale natočila na první dobrou.

Policie: pro dobrotu na žebrotu

Štáb se postaral také o pořádný rozruch, který ho vyšel hodně draho. Filmaři potřebovali narychlo sehnat policejní vůz, a tak přesvědčili kapitána místní policejní stanice, aby jim půjčil jejich. Nebohý náčelník si pak nejspíš rval vlasy zoufalstvím, protože kaskadér auto během hodiny zničil. Když ho pak odváželi, spadlo jim propadlým poklopem do fekální jímky. Nepojízdný vrak, který byl po strop plný fekálií, musel nakonec vytáhnout jeřáb. Celá „sranda“ stála spoustu peněz, a průjezd policejního auta vesnicí se tak stal nejdražším záběrem celého filmu. ■