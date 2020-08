9 kostýmů, v nichž Lady Gaga ohromila na udílení hudebních cen: Každý doplnila rouškou, kterou na ulici neuvidíte

Lady Gaga Foto: AFP PHOTO / MTV/Profimedia

Jednou z cen, které si odnesla, bylo i ocenění za nejlepší spolupráci, a to na singlu Rain On Me s Arianou Grande. S mladou zpěvačkou předvedla během večera i žhavé vystoupení. Obě měly po celou dobu roušky, které ladily s jejich kostýmy.

Lady Gaga měla roušku ke každému outfitu, který vynesla. A že se na jejich zhotovení módní tvůrci vyřádili. Ovšem první metalický kostým, v němž se objevila na „červeném koberci“, doplňovala plastová koule na hlavě. Ta posloužila jako štít, jak vtipkovala i sama zpěvačka na svém instagramovém profilu.

Během děkovné řeči se zpěvačka snažila hlavně povzbudit diváky u televizních obrazovek. „Nebyl to pro nás vůbec snadný rok. Co vidím v lidech po celém světě, je hlavně odvaha. Doufám, že vy, co sedíte doma a máte velké sny, víte, jak jsem vděčná. Chci, abyste věděli, že i vám se mohou sny splnit," uvedla. Její módní kreace si můžete prohlédnout níže.

Kostým i maska jako vystřižené ze sci-fi filmu.

Za dámu, ovšem s děsivou rouškou.

Vždycky musí mít něco extra.

Není co dodat.

Ani v "civilu" nevynechala tematicky laděnou roušku. ■