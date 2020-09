Perličky z natáčení Holky na zabití: Kouzlo Dagmar Havlové, pekař na place a příliš vysoká kráska

Dagmar Havlová, tehdy ještě Veškrnová, ve své první hlavní filmové roli Foto: Prima MAX

Režisérův nový objev

„Tehdy jsem do Holek z porcelánu potřeboval pět děvčat a nechtěl jsem mít herečky, které už byly známé. Hledal jsem dost dlouho. Z Brna jsem si nechal poslat fotky a našel mezi nimi jednu, která mne zaujala. Dášu jsem neznal, pozval jsem ji do Prahy a zjistil, že ona by mohla hrát všech těch pět dívek,“ prozradil Herz.

Když film, který si můžete připomenout 10. 9. na Prima MAX, dotáčel, říkal si, že Dagmar Veškrnová má v sobě velký potenciál, který by z ní rád dostal. Proto se rozhodl, že s ní natočí Holku na zabití. Původně ale mělo jít o komedii, která se měla navíc točit v zimě. Herz se kvůli tomu pohádal s autorem a celé to předělal. Mimo jiné mu řekl, že v zimě zásadně netočí, a celý děj přesunul na léto.

Kde se točilo

Stručně připomeňme děj: naivní Anna se vydá z Prahy do Krkonoš vyhledat svou kamarádku Gitu, která jí dluží peníze. Jenže ta záhadně zmizela a nikoho to nezajímá. Hlavní hrdinka, jejímž největším spojencem se stane laskavý příslušník VB, po ní začne pátrat na vlastní pěst a přijde při tom málem o život. Nakonec ale zjistí, co se s Gitou stalo, kriminální zápletka se vyřeší a všechno dobře dopadne.

Děj se odehrává většinou v horských boudách a hotelech, přičemž štáb svůj „hlavní stan“ rozbil v Žižkově boudě v Peci pod Sněžkou, která byla tou dobou zcela prázdná, a tudíž plně k dispozici. Film byl také natočen za rekordních pět týdnů.

Poznali byste je?

Ve snímku je k vidění plejáda skvělých herců, mj. Ilja Prachař (✝81), Josef Abrhám (80), Karel Augusta (✝62), Václav Lohniský (✝59), Jan Schmidt (84) či Vít Olmer (78). Epizodní roličku si v něm zahrál i sám režisér – zaregistrujete ho ve scéně z pražské restaurace, kde si míchá tatarský biftek.

V menší roli číšníka, který se skamarádí s hlavní hrdinkou, se objevil Petr Kratochvíl (69), kterého dnes známe především jako zakladatele známého pražského Divadla Ta Fantastika. Holka na zabití byla také první filmovou příležitostí Pavla Zedníčka (70).

Dva profíci na scéně

Karel Augusta v roli kuchaře Muraška ohromil diváky tím, jak mu šla práce u plotny od ruky. To ale pro něj nebyl problém – když byl bez angažmá, vypomáhal kamarádovi v hospodě, a dokonce si udělal kuchařské zkoušky.

Překvapila také zručnost jeho kolegy Jiřího Němečka (✝72), který v roli pekaře Vorla zpracovával těsto s fortelem jako pravý profík. I tento herec ale využil svých dávno získaných dovedností, protože byl původní profesí pekař. Kolegové vyprávěli, že jim do divadla často nosil vlastnoručně vyrobené dobroty.

Příliš vysoká kráska

Postavu Anniny kamarádky Gity ztvárnila Žofie Kanyzová (tehdy Veselá, 70), kterou ve filmu vidíme pouze v retrospektivách. Jde o manželku herce Jana Kanyzy (72). I tato pohledná dáma chtěla být herečkou, ale při její výšce 180 cm se pro ni moc příležitostí nenašlo. Proto nakonec vystudovala loutkoherectví, a dnes je také známou vydavatelkou lunárních kalendářů. ■