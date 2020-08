Zničené vlasy odstřihla: Krásná dcera Ivy Kubelkové se po odbarvení pochlubila mikádem

Natálie Jirásková s novým účesem Video: Instagram N. Jiráskové

Natálka Jirásková si změnu užívala víc než měsíc. Postupem času si ale nejspíš uvědomila, že to pro ni není to pravé ořechové. Zejména kvalita vlasů drsným odbarvováním významně utrpěla a dlouhý pobyt u moře vlasům nepomohl. Proto přišla na řadu další fáze, a to zkracování. „Jsem z toho nového stylu nadšená. Miluji to. Co myslíte?“ komentovala foto s mikádem mladá modelka, které doplnila i krátkým videem.

