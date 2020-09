Takhle jí to slušelo jako kmotřičce: Lucie Vondráčková se raduje z dalšího úspěchu svého nejodvážnějšího klipu

Lucie Vondráčková se raduje z úspěchu svého klipu Milování Super.cz

"Známe se hodně dlouho, ale ještě jsme spolu netočili. Doufám, že to napravíme. Ale já úplně hltala jeho příspěvky na Facebooku během celého koronavirového období. Ta jeho schopnost vyprávět příběhy je prostě neuvěřitelná, takže jsem moc ráda přišla pokřtít jejich knižní podobu," vysvětlovala Lucka, která je i velkou fanynkou Fílovových oceňovaných filmů Lea a Král zlodějů, svoji přítomnost. "Ráda bych si u něj zahrála, protože patří mezi totální špičku. Slyšela jsem, že herce vede sice brutálně, ale skvěle," dodala.

I ona ale momentálně slaví velký úspěch se svým videoklipem Milování. A překvapivě i v zahraničí. "Získal cenu videoklip měsíce v Torontu. S režisérkou Terezou Hirsch jsme měly obrovskou radost. Zpívám česky a o to větší to byl pro nás úspěch, protože s českým jazykem to v pop music člověk moc daleko dotáhnout nemůže. A přesto se ten klip líbil, což je podle mě hlavně práce Terezy," míní zpěvačka o nejodvážnějším klipu její kariéry.

