Jen krátce po příletu do nového domova v Řecku se šíleně pořezala! Na Nováčkovou se v koupelně kompletně vysypaly skleněné dveře

Jitka Nováčková Foto: Instagram J. Nováčkové

"Bylo to šílený. Zničehonic se na mě komplet celé vysypaly. Všude kolem mě, pod mýma nohama, na mně, kolem mě byly samé střepy. A já vůbec nevěděla, co dělat. Věděla jsem, že když nazvednu jednu nohu, druhou nohou, na které bude váha, sešlápnu o to víc střepy a hrozně se pořežu. Byla to strašná beznaděj," prozradila Jitka.

Ze sprchy se jí podařilo dostat s pomocí jejího partnera, bez řezných ran se to ale neobešlo. Měla pořezané ruce a také lehce nohy. Jeden snímek, kde má pořezanou ruku, Nováčková ukázala. ■