Při natáčení komedie s Petrou Hřebíčkovou nebylo jen veselo. Režisér měl vážnou nehodu

Petra Hřebíčková a Karel Zima Herminapress

V komedii Štěstí je krásná věc , která vstoupila do českých kin, září v hlavních rolích Karel Zima a Petra Hřebíčková (40). Pro herečku je to už několikátý snímek, kde dostala příležitost rozvinout svůj komediální talent .

„Na natáčení vzpomínám opravdu ráda. Panovalo hezké počasí, po dlouhé době jsem točila bez dítěte, které bych musela kojit, a byla to komedie, kde jsem mohla popustit uzdu divadelnímu talentu. S kolegou Karlem Zimou to bylo báječné,“ vzpomíná Petra na natáčení, které se konalo loni na jaře v Praze a ve středočeské obci Líšná.

Hřebíčkovou na place nejvíce bavil právě Zima. „S ním nemáte šanci být zasmušilí. Když si všimne, že má někdo špatnou náladu, tak vás okamžitě rozesměje,“ uvedla.

Některé situace bohužel nejdou přebít smíchem. Například ta, když se herci dozvěděli, že režisér Tomáš Svoboda měl nehodu. Nejdříve ho musel zastoupit asistent režie, Kryštof Michal, který je známý víc jako hudebník. Později se režisérské úlohy chopil Jiří Diarmaid Novák, který film dokončil.

„Tomáš Svoboda se vyboural na svém skútru. Jel z natáčení, a jelikož pršelo, dostal smyk. Hrozně se rozlámal,“ vzpomíná Petra.

V komedii hlavní hrdinové Jana a Čenda vyhrají v loterii 176 milionů korun. Na premiéře jsme se herečky zeptali, jak by se zachovala v podobné situaci. „Určitě bych se radovala a neměla bych z toho stres. Vlastně ale vůbec nevím, co přesně bych s těmi penězi udělala. Asi bych se poradila s nějakým finančním poradcem a peníze investovala,“ míní Petra a dodává: „Jana s Čendou jsou srdcaři a spoustu peněz rozdali. To bych si ale rozmyslela, protože je spousta lidí, kteří mají nataženou dlaň.“ ■