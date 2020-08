Rozchod Vémoly a Ceterové: Tohle předcházelo oznámení, že jdou od sebe

Lela Ceterová a Karlos Vémola oznámili rozchod. Herminapress

Ne všichni sledující Ceterové s ní názorově souzní a fandí jí. Kritikové a hateři se tentokrát ozvali s poznámkami o tom, že bez Karlose by si nežila jako v bavlnce a že do vztahu s ním přišla s holým zadkem. Na to se Lela rozhodla odpovědět sérií snímků, které demonstrují její luxusní život před tím, než se s otcem své dcery Lili dala dohromady.

ČTĚTE TAKÉ: Lela Ceterová i s dcerou odchází na Slovensko! Zklamala mě Karlosova nevěra, vzkázala modelka

Modelka je na nich ověšená taškami z drahých butiků, pózuje u vánočního stromečku s bohatou nadílkou, v restauracích nebo v luxusním autě. „Takto jsem si žila dávno před tím, než jsem poznala Karlose. To je pro ty trubky, co si myslí, že jsem ke Karlosovi přišla s holou pr*elí,“ napsala Ceterová s tím, že nad podobnými komentáři se jen baví.

ČTĚTE TAKÉ: Karlos Vémola o rozchodu s Lelou Ceterovou: Všechno jednou bohužel končí. Špínu zveřejňovat nebudu

Na to jí Vémola poslal vzkaz, že by se k tomu skvělému životu měla vrátit. „Je vidět, že každý máme jiné životní cíle, tak nemá cenu si v nich vzájemně bránit, ale jít si za nimi každý zvlášť. A při tom být ti nejlepší rodiče pro Lili, jak jen můžeme být,“ napsal Karlos. ■