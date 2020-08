Muzikálová hvězda se vdala! Oblékla krásné šaty, které si sama navrhla, a prozradila, jak proběhla svatební noc

Elis Ochmanová se vdala Foto: Denisa Grossová

"Bylo to krásné. Počasí nám sice úplně nepřálo, ale říká se, že to prší štěstí. Při obřadu jsme byli dojatí asi oba a slzy byly na krajíčku. Naštěstí jsme to zvládli ustát," řekla Super.cz Elis, která si sama navrhla svatební šaty. "Sehnat v salonu šaty se odepínací sukní byl nadlidský výkon, tak jsem si je vymyslela sama a ušil mi je kamarád Lukáš Bartoň," prozradila zpěvačka.

Na svatbě se sešla stovka hostů. Za svědka šla Elišce její sestra a mezi družičkami se objevila i Eliška Bučková (31).

Jak je zvykem u většiny párů, svatební noc plná romantiky neproběhla. "Do postele jsme se dostali kolem páté ráno. Bylo to klasicky jako u jiných párů, na svatební noc nebyl čas," dodala se smíchem Eliška.

Pár dní před obřadem se nechala zpěvačka odbarvit na blond, vlasy si nechala prodloužit a částečně vyčesat. Právě kvůli účesu také v červnu podstoupila otoplastiku, kdy si nechala přišít odstávající uši.

Nyní už se Eliška zase soustředí na práci. Za pár dní začíná zkoušet nový muzikál Robinson Crusoe v Divadle Na Maninách, kde bude hrát hlavní ženskou roli, životní lásku Robinsona Daniela Hůlky (52). ■