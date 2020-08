Zdraví, zářivá pleť a zmizík na vrásky. Bílá, Studenková a Krainová se otevřeně rozpovídaly, jak to mají s plastikami

Zdena Studenková, Simona Krainová a Lucie Bílá jsou tvářemi největší česko-slovenské kliniky estetické medicíny a plastické chirurgie Yes Visage. Super.cz

Zpěvačka Lucie Bílá (54), herečka Zdena Studenková (66) a modelka Simona Krainová (47) se pohybují na špici ve svém oboru. Profesně se může zdát, že nemají tolik společného, a přece tento trojlístek spojuje jedno silné pouto. Tyto dámy jsou tvářemi a klientkami kliniky estetické medicíny a plastické chirurgie Yes Visage. Na desátých narozeninách kliniky samozřejmě nechyběly a slavnostně otevřely zbrusu novou pobočku na pražských Vinohradech. My jsme využili příležitosti a ptali jsme se jich, jaké zákroky na tomto místě osobně využívají.

„Chodím sem obdivovat kamarádku Lucii Libovickou, na které to tady stojí a padá. Myslím, že jsme podobný druh. Obdivuju ji a mám ji strašně ráda,“ svěřila se na otevření nové pobočky Lucie Bílá a dále upřesnila, jaké zákroky podstupuje. „Chodím sem na vlasy. Zároveň navštěvuji lékaře na pravidelné prohlídky, a tak vím, jak mi tluče srdce, jestli ho mám na správném místě, a vím, jak je to s mýma cévama, ledvinama a ostatním.“ Zatím prý nepodstupuje estetické zákroky. „Myslím, že jde vidět, že na sobě nemám ještě nic přišitého,“ smála se zlatá slavice a dále dodala: „Zatím jsem dovolila jen životu, aby v mém obličeji maloval. To ale neznamená, že jsem proti a nefandím těm, kteří na to mají. Já ale ne.“

To Simona Krainová se netají tím, že ujíždí na botoxových injekcích. A nejen na nich. „Je o mně známé, že posledních deset let nejraději chodím na botox, a to několikrát do roka. Plazmalifting podstupuji i šestkrát do roka a pleť se po něm krásně vypne a vyhladí,“ přiznává se modelka, která se ale razantnějších zákroků obává: „Bojím se výplní. Mám dost široké lícní kosti, a tak to zatím ani nepotřebuji. Navíc na klinice jsou opatrní a nechtějí, aby moje tvář vypadala jinak. Jsem totiž jejich tváří,“ nechala se slyšet modelka.

Podobně otevřený přístup k zásahům estetické dermatologie má i Zdena Studenková. I ta se řadu let těší z účinků botulotoxinu. „Jsme v jednadvacátém století. Jako veřejná osoba bych se o sebe měla starat. Nevidím na tom nic zlého. Naopak tvářit se, že je hrdinství chodit vrásčitá, i když nemusím, není moje cesta dávat na odiv to, jak jsem šťastná, že stárnu,“ říká nestárnoucí Zdena Studenková. ■