Měli bychom se všichni promořit, říká o koronaviru Simona Krainová

Simona Krainová Super.cz

Cestování v životě potřebuje stejně jako třeba vzduch k dýchání. Simona Krainová (47) se s nadšením vrací do svých oblíbených destinací, a zároveň miluje poznávání nových míst. Po úderu pandemie koronaviru samozřejmě muselo jít její hobby stranou, ale nyní už zase začíná s rodinou cestovat. My jsme si s ní povídali na desátých narozeninách kliniky estetické medicíny a plastické chirurgie, které propůjčila svou tvář.

Den před akcí byla modelka ještě v Toskánsku. „Byli jsme po dlouhé době v zahraničí a moc jsem si to užila,“ říká Simona, která zaujímá vůči hrozbě nemoci covid-19 střízlivý postoj. „Myslím si, že je ta hysterie vystřelená do bezvědomí. Lidé se zbláznili,“ říká Krainová. Modelka potřebuje cestovat i kvůli své práci. Kvůli pandemii musela zrušit cesty do Anglie, Portugalska či Spojených států.

„Nechci vzbuzovat dojem, že je mi to jedno. Nosím roušku tam, kde je mi to doporučeno. Možná snížíme počet nakažených tím, když roušky nosíme, i když znám doktory, kteří mi tuto teorii vyvrací. Nebudu to ale provokovat. Spíš se budeme modlit, aby to už konečně skončilo a mohli jsme dýchat nejen své vlastní bacily,“ uvedla modelka.

Simona došla ke své teorii: „Jsem toho názoru, že bychom se měli všichni promořit. Nevěřím tomu, že je to taková šílenost, jako píšou média,“ uvedla Krainová. ■