Po smrti manželky nechce být doma sám. Jiří Krampol svěřil, jak bojuje se steskem

Jiří a Hana Krampolovi tvořili pár víc jak čtvrtstoletí. Herminapress

Sedmadvacet let žil Jiří Kampol (82) s manželkou Hankou (✝59). Když na začátku srpna náhle zemřela , zůstal herec ve svém bytě nedaleko Staroměstského náměstí zcela sám. „Že bych měl dobrou náladu, to nemám. Nejsem automat. Zároveň ale nechci propadat nostalgii,“ svěřil Super.cz oblíbený herec a komik, který nad steskem bojuje prací. Nedávno natočil pořad pro televizi, jezdí na besedy po celé republice a točí filmy.

ČTĚTE TAKÉ: Hana Krampolová (✝59) mluvila pár hodin před smrtí s kamarádkou lékařkou

„Jediné, co pomáhá, je práce. Nedávno jsem dotočil film Stáří není pro sraby, kde jsem se potkal se skvělou partou kolegů, jako je Rudla Hrušínský, Martin Dejdar, Jarka Obermaierová nebo Luděk Sobota,“ líčil Krampol, kterého čeká brzy další natáčení: „Teď se stejným režisérem Tomášem Magnuskem chystám další film Bastardi 4. Tam bych měl hrát stejnou postavu jako ve druhém dílu. Moji postavu dědečka uklidili do domova důchodů. Vnučka, kterou bude hrát Natálie Grossová, ho vytáhne z letargie do světa mafie,“ popsal zápletku.

Po nedávno zesnulé manželce se Jiřímu samozřejmě stýská. Na jiné myšlenky se kromě práce snaží přijít také cestováním. „To víte, že je vám smutno. Nejsem skoro doma, jsem stále pryč. Snažím se cestovat. Byl jsem na pět dní na Moravě,“ vyprávěl. Do zahraničí se zatím nechystá.

ČTĚTE TAKÉ: Jiří Krampol už zná výsledky pitvy a ví, na co jeho milovaná Hanka zemřela

„Nevím, jestli je rozumné jet někam, kde ta nemoc řádí. Tady se snažíme být zodpovědní, pak jsou tady lidi, kteří jezdí do ciziny, kde je to nebezpečné. Já se té nemoci bojím, protože jsem starý. Moře miluju a pomáhá mi na moje nemocné průdušky, ale nejsem tak bezohledný, abych jel pryč a doma šířil nějakou infekci,“ říká rozhodně Krampol. ■