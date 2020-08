Veronika Kopřivová řekla, kde se s přítelem nakazili koronavirem. A reagovala na kritiku, která se na nemocné snáší

Veronika Kopřivová a Miroslav Dubovický Michaela Feuereislová

S partnerem jsou samozřejmě v karanténě. „Dopujeme se vitamíny, ovocem, polévkami a snažíme se co nejvíc spát. Je to takové nárazové a přichází to ve vlnách. Na chvíli člověk pookřeje a pak ho to zase zasáhne,“ popsala v týdnu.

Od pátku už se oba cítí dobře. „Doznívá návalově jen únava,“ uvedla.

Vzhledem k tomu, že pár v minulých týdnech pobýval v Itálii, se mnozí domnívají, že se Kopřivová a Dubovický nakazili právě tam. A někteří je rovnou zkritizovali, že měli radši sedět doma na zadku a nikam nejezdit.

Kopřivová se na kritiku rozhodla reagovat. V textu, který sdílela, mj. uvedla, že se s přítelem nakazili až doma v Česku. „Ze zahraničí jsme zpět od 3.8. a bohužel covidem se přítel nakazil v ČR, a vzhledem k tomu, že spolu žijeme, jsem to chytla taky. Hlavně si myslím, že je úplně nepodstatné, kde se člověk covidem nakazil,“ píše Veronika.

„Za poslední dny mi přišlo několik zpráv o tom, že máte také covid, že si na Vás lidi ukazují prstem, že se to dokonce bojíte říct, když vidíte kolem ty reakce některých lidí. Jedna slečna psala, že jí sousedi vyhrožovali smrtí, protože přítel byl v zahraničí. Mazec. Z toho důvodu jsem se k tomu rozhodla vyjádřit,“ uvedla Kopřivová a lidi vyzvala, aby se přestali bát a neřešili, co o nich kdo říká.

„Tím neříkám, ať tomu jdete naproti a jezdíte do zemí, kde je největší riziko nákazy, a ať při nachlazení chodíte bez roušky a prskáte na lidi. Je to asi každého věc, ale určitě si nikdo nezaslouží být ve strachu z reakcí ostatních, protože je pozitivní na covid. Pokud má někdo chřipku, HIV, rakovinu, tak ho taky nehejtujete, ne?“ dodala Veronika. ■