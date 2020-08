Belohorcová se podělila o poslední momenty na Miami. Před nutným odchodem z Ameriky se neubránila dojetí

Zuzana Belohorcova se loučí s floridským domovem.

Jedna životní etapa Zuzany Belohorcové (44) se chýlí ke konci. Moderátorka se s rodinou stěhují z Floridy do jižního Španělska.

Zuza má už zabalené všechny věci a s dcerou Salmou, synem Neviem a kočkou se letecky s několika přestupy přesunou do Španělska. Její manžel Vlasta zůstává na Miami, aby dokončil rezidenci, která půjde do prodeje.

„Od doby, co mám děti, se bojím létat, do té doby mi to vůbec nevadilo,“ řekla Belohorcová zlomeným hlasem, když natáčela poslední východ slunce na balkoně.

Má před sebou skutečně náročnou cestu, neboť kromě přeletu přes oceán ji čeká ještě několik přestupů po Evropě.

Na nový život ve Španělsku, kam se z Floridy přesunula již řada jejich českých a slovenských přátel, se ale těší. „Těším se na Marbellu, kde máme spoustu známých,“ řekla ve videu. Ráda je i za to, že se naučí další cizí jazyk, jehož základy Zuzaniny děti mají už z Ameriky. ■