Coming out herce Ivana Luptáka: Nemám přítelkyni, ale mám přítele

Divadelní, filmoví i televizní režiséři herce Ivana Luptáka rádi obsazují do rolí milovníků. Ve Starcích na chmelu si zahrál s Berenikou Kohoutovou, v Zahradnictví s Annou Fialovou a v Ordinaci v růžové zahradě měl milostnou zápletku s Markétou Děrgelovou. Novináři z něj navíc rádi dělají idol dívčích srdcí... Což o to, ženám se bezesporu líbí, on však v soukromém životě dává přednost mužům. Pro veřejný coming out se rozhodl v rozhovoru pro sobotní Magazín Práva. „Nemám přítelkyni, ale mám přítele,“ řekl v něm Lupták.

Blízké okolí dnes třiatřicetiletého herce o jeho orientaci ví dávno, od jeho vysokoškolských studií. Tam poznal otevřené prostředí, v němž s homosexuální orientací nikdo neměl problém. „Pak jsem to řekl i rodině. Toho se člověk vždycky bojí nejvíc...,“ svěřil.

Jako první z rodiny se o jeho sexuální orientaci dozvěděli starší bratři. „Přiznal jsem se jim v opilosti, bez toho by se to asi neobešlo (usmívá se). No a potom to ráno... Samozřejmě jsem měl trochu okno. Věděl jsem, že jsem o tom začal mluvit, jenže pak střih a černo. Nepamatoval jsem si, co všechno se řešilo a jakým způsobem. Každopádně to bylo naprosto v pohodě, rodina to přijala dobře,“ uvedl Lupták.

Herec promluvil také o tom, jak nahlíží na stejnopohlavní svazky. Homosexuální partneři by podle něj měli mít stejná práva jako heterosexuální páry.

„Někdo slovíčkaří, že manželství patří jen muži a ženě. Dobře, neříkejme tomu tedy manželství, ať se to jmenuje jinak. Jde o to, mít stejná práva. Přijde mi nelogické, že když spolu dva kluci nebo dvě holky vychovávají dítě jednoho z nich a něco se jednomu z partnerů stane, ten druhý nemá k dítěti žádná práva. To je přece strašný,“ míní Lupták.

Sám zatím neuvažuje, že by se svým partnerem vychovával dítě. „Necítím potřebu šířit své geny dál. Třeba to, že jsem na kluky, má svůj důvod. Možná je to tak právě proto, že děti mít nemám,“ dodal.

