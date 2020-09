Nechce, aby z ní byla metráková hospodyňka. Hvězda komedie S tebou mě baví svět na sobě dře a takhle jí to sluší

Je to slovenská Jane Fonda? Super.cz

„Mám velké zdravotní problémy s mými nohami. Mám komplikovanou endoprotézu, musela jsem podstoupit i několik operací,“ řekla Super.cz herečka a jedním dechem s nadšením dodává: „To mi ale nebrání jezdit doma na spinningovém kole. Pustím si dobrý seriál, dám si svých čtyřicet minut, perfektně se vypotím a je to ten způsob sportu, který můžu dělat,“ říká.

Sport byl pro Studenkovou jednu dobu dokonce jedním ze zdrojů příjmů.

„V minulosti jsem jezdila do zahraničí do Španělska, nebo Chorvatska, předcvičovat aerobik s jednou cestovní kanceláří. Spojila jsem vždy příjemné s užitečným. Bylo to příjemné období, kdy jsem si užila dovolenou a dala dámám do těla,“ říká herečka, která dokonce natočila i několik dévédéček. „Je pro mě důležité nezestárnout do stokilové hospodyňky,“ smála se herečka známá z komedie S tebou mě baví svět.

Naše přirovnání k americké herečce Jane Fonda (82), která rovněž propadla aerobiku a také úspěšně bojuje s časem, Studenkovou rozesmálo.

„Kéž bych byla průkopnice jako Jane Fonda. V jejím případě to bylo i o politické angažovanosti. V této situaci náleží politická angažovanost maximálně čtyřicátníkům. Na to jsem za zenitem,“ usmívala se Zdena Studenková. ■