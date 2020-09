Tajné místo v Chorvatsku vyměnila Lucie Bílá za pobyt na chalupě. Ani ten ji ale před koronavirem nezachránil

Lucie Bílá místo dovolené raději bourala. Super.cz

„Nějak mě to zahraničí letos nelákalo. Mně ta chalupa stačí. Letošní prázdniny byly divadelní. V den, kdy jsem měla valnou hromadu ve své restauraci, tak jsem oblékla tepláky a začala jsem v divadle bourat,“ řekla Super.cz zpěvačka ještě předtím, než onemocněla koronavirem.

Na chalupě psala svou novou knihu. „Tady to mám nejraději. Nádherný výhled do údolí Českého ráje, vůně staré chalupy i zvířat, co se pasou na zahradě, cvrlikání cvrčků a sem tam šplouchnutí kapříka v rybníku. Ideální prostředí na poslední stránky knížky, kterou pro vás chystám. Vyjde na podzim a bude se jmenovat Posílám to dál,“ prozradila na zpěvačka.

Svou oblíbenou chalupu s rybníkem, kde chová i hospodářská zvířata, si pořídila Bílá kdysi se svým bývalým partnerem a otcem jediného syna Petrem Kratochvílem. Pak ji ale prodali a po jedenácti letech si ji zlatá slavice koupila zpátky. ■