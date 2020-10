Celulitida je hezká, strie jsou ozdobou. Známá moderátorka se nebojí ukázat realitu

Stacey Solomon Profimedia.cz

Moderátorka a zpěvačka Stacey Solomon se svými fanoušky velmi otevřeně komunikuje. Ať už o rodinném životě, ke kterému má jako trojnásobná matka co říct, nebo na v poslední době velmi populární téma „body positivity“, přijetí a kladné vnímání svého těla.

Solomon to své miluje, jak už několikrát zdůrazňovala. V nedávném postu ale i ona přiznala, že jí to občas musí někdo připomenout. V tomto směru se se svými fanynkami vzájemně inspirují.

„Když jsem viděla všechny vaše posty o tom, jak máte rády svá těla, uvědomila jsem si, jak mi chybí být na sebe hodná,“ napsala Stacey. Proč? Moderátorka prý v poslední době z „nějakého důvodu“ zhubla, a zůstala jí uvolněná kůže. A kvůli tomu na sebe nenahlížela nejlíp.

„Ale vaše příspěvky mi připomněly, že i já jsem hezká a že každé tělo je jiné, a to jej dělá výjimečným. Každý je jedinečný, a to je úžasné. Celulitida je hezká, strie ozdobou, kůže navíc je extra, takže to musí být v pořádku, ne? Jako bych na ni (na kůži) dostala speciální nabídku,“ smála se a fanynky vyzvala: „Buďte na sebe hodné, zasloužíte si to.“

Solomon je populární britskou moderátorkou pořadu Loose Women a maminkou tří synů, dvanáctiletého Zacharyho, osmiletého Leightona a patnáctiměsíčního Rexe. ■