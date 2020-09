Kostým oblékl po 9 letech, jak to dopadlo? Bohuš Matuš si hlídá figuru, a to nejen kvůli přítelkyni Lucii

Bohuš Matuš oblékl 9 let starý kostým. Super.cz

„Zpočátku jsem se bál, protože mi nenaskočilo skoro nic, a hlavně jsem se bál, abych se vešel do kostýmů, protože jsem všude zmohutněl, ale máme úžasné kostymérky, které to opravily, a zatím mi padají jen kalhoty,“ prozradil Super.cz na zkoušce v Divadle Broadway Bohuš.

„Jsem ve stejném kostýmu, a jak říkám, je tam o 5 centimetrů víc,“ prozradil zpěvák s tím, že jednu dobu kila navíc řešil, ale škaredě se mu to podepsalo na zdraví.

„Jednou jsem hrozně řešil váhu a koupil jsem si takové přípravky na hubnutí a pak jsem měl středně těžký zánět žaludku, to nedoporučuju, lepší je to vyběhat, vysportovat a najít si podle krve to, co člověk má jíst, a opravdu se tomu po té čtyřicítce nebo pětačtyřicítce podřídit."

„Já mám Divadlo Broadway rád, protože je přátelský a zázemí je skvělý. Režíruje Libor Vaculík, kterého mám rád,“ dodal zpěvák s tím, že nyní o zpívání naštěstí nemá nouzi. „Mám plný kalendář akcí, které se snad nebudou rušit,“ doplnil Bohuš, který se už v prosinci stane poprvé tátou, s přítelkyní Lucií čekají holčičku.

