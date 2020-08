Zaklepete si na čelo: Mašlíková bude syna vozit do školky denně 100 kilometrů

Hanka bude vozit od 1. září syna do hodně vzdálené školky Foto: Vadim Kramer/Fit (4x)

Léto se blíží ke konci a Hana Reinders Mašlíková (38) se spolu se synem stěhuje od rodičů zpátky domů, do rodinného domku v malé obci u Kladna. Od 1. září totiž bude malý Andreas navštěvovat školku. Na své „poprvé“ se moc těší.

Stejné nadšení neskrývá ani Hanka, i když, jak sama říká, neví, jak dlouho jí nadšení vydrží. Do školky totiž budou jezdit 50 kilometrů. „Školky se Andreas nemůže dočkat. A sama chápu proč. Je prostě úžasná. Je zaměřená na metody chytrého hraní a rozvoj pohybového aparátu. Navíc to pro něj nebude cizí prostředí, protože tam už jezdil na kroužky. Zná tak prostředí i učitelky a bude tam mít i kamarády, co zná," říká Hanka.

Rodiče si pro synka vyhlédli speciální školku zaměřenou na pohybovou i mentální aktivitu, která podporuje psychomotorický rozvoj dětí, komplexní pohybové dovednosti, jemnou motoriku, kreativitu a rytmus. A tak je Hanka odhodlaná každý den jezdit do školky a zpět okolo 100 km.

„Ano, ta vzdálenost zní děsivě, ale věřím, že to budeme dávat. V Praze máme také své pracovní i osobní aktivity, tak nebudeme jen taxikáři. Zatím tedy věřím, že to zvládneme. Řekneme si za půl roku,“ směje se Hanka. ■