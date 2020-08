Neuvěřitelná podoba: Osmnáctiletý model je kopií slavné herečky

Damian Hurley je své matce Liz Hurley velice podobný. Profimedia.cz

Po hvězdě filmu Smlouva s ďáblem mladý model zdědil nejen podobu, ale nosí také její jméno. Damianův otec Steve Bing chlapce zprvu nechtěl uznat za vlastního. Až testy DNA jeho otcovství potvrdily.

Bing letos koncem června spáchal sebevraždu skokem z 27. patra losangeleské budovy, v níž bydlel. Údajně trpěl depresemi.

Po smrti expartnera Hurley na sociální síti napsala, že k sobě v posledních letech znovu našli cestu.

„Jsem velmi zarmoucená, že už tu můj ex Steve není. Je to hrozný konec. Prožili jsme spolu šťastné chvíle. (...) V posledních letech jsme si k sobě opět našli cestu. Naposledy jsme spolu mluvili v den 18. narozenin našeho syna. Je to zničující zpráva a všem vám děkuji za milé vzkazy,“ napsala fanouškům.

Damian následně poděkoval za podporu a laskavost, které se mu od fanoušků dostává. „Je to velmi podivná a matoucí doba a já jsem nesmírně vděčný, že jsem obklopený svou báječnou rodinou a přáteli,“ napsal mladík. ■