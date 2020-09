Dan Hůlka se na sociálních sítích chlubí fotkami s malou dcerou: Nikdy ji nedávám samotnou, je to nebezpečné

Daniel Hůlka Super.cz

Na co utáhnout Daniela Hůlku (52), aby přijel na vystoupení? Ze zpěváka jsme to vytáhli, když zpíval na soustředění soutěže Muž roku, a to nikoli poprvé. "Ředitel soutěže mě totiž vždycky pozve na krásné místo, do skvělého hotelu, kde strašně dobře vaří," smál se Dan.

"Vždycky si to užiju zároveň jako výlet," vysvětloval zpěvák, že to bere i jako odpočinek, protože ho doprovází jenom pes, který s ním samozřejmě v parádním pokoji také spí v posteli a nikdo ho za to nepeskuje. To by si doma, ať už v pražském bytě, nebo v mobilheimu v Jevanech, který teď využívá spíš jako víkendovou chatu, i když v době nouzového stavu tam s manželkou a dcerou bydlel, dovolit nemohl.

"Ale mám to štěstí, že mám tak úžasné dítě, že jsem s ním rád pořád. Rozárka je fantastická, je s ní strašná sranda, je i velký mazel. Je pravda, že člověk se třeba nevyspí tolik, jako kdyby tam nebyla, ale když ji vidí, tak to nevadí. Je opravdu zlatíčko," upřesnil.

Nás tedy překvapilo, že Dan začal používat i sociální sítě, kde snímky s dcerou postuje. "To samozřejmě nedělám já, ale manželka Barborka, která to se sociálními sítěmi umí daleko lépe než já. Navíc je v současné době moje manažerka, takže to má i v pracovní náplni jako PR," vysvětloval.

"Všechny fotky a videa Rozárky ale samozřejmě na sociální sítě nedáváme a nikdy tam není sama, buď se mnou nebo s maminkou. Jsme v tom opatrní, protože se bojíme některých lidí, kteří by toho mohli zneužít. Spousta lidí dává fotky svých dětí a neuvědomují si, jak je to strašně nebezpečné," míní zpěvák. ■