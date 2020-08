„Malá Zedníčková“ se vydala v profesních stopách slavné mámy: Amelie už si musela poradit i s milostnou scénou

Amelie Pokorná Foto: FTV Prima

„První muzikálovou roli jsem pak dostala v osmi letech v Městském divadle v Brně a pak i první činoherní, to bylo v představení Cyril a Metoděj. V seriálu jsem hrála ještě o něco dřív, to mi byly asi čtyři, když jsem hrála dceru Mirka Etzlera,“ říká šestnáctiletá Amelie, jíž prý od dětství vždy a všude říkají „malá Zedníčková“.

Za sebou má také seriál Krejzovi a její nejnovější rolí je Andy v seriálu Sestřičky. V tom už si musela poradit i s milostnou scénou. „Mám tam scénu, ve které se líbám s klukem v posteli a bavíme se o kondomech,“ svěřila Amelie s tím, že takové scény bere jako nedílnou součást své profese.

„Začínám se dostávat do věku, kdy si musím zvykat na milostné scény. Pokud chci hrát a točit, tohle k tomu patří. Důležité je srovnat si v hlavě, že to jenom hrajeme. Beru to v pohodě. Spíš mi vadí, jak na to kouká celý štáb. Situace, kdy se spousta lidí dívala, jak se líbám s cizím klukem, byla divná a čekání na stopku dlouhé,“ svěřila.

Hereckou profesi Amelie bere vážně, rozhodla se ji i studovat, konkrétně obor muzikálové herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Doteď chodila na gymnázium.

„Vím, že gympl je skvělý pro všeobecný přehled, ale já jsem se tam trápila. Potřebuju tancovat, zpívat, hrát a makat na tom, o čem vím, že mě bude živit a pro co chci žít. Studovala jsem francouzské gymnázium, ale bylo náročné to skloubit s natáčením a tancem. Ředitelka gymnázia mi říkala, že pokud ho chci dochodit, musela bych skončit s natáčením. Asi bych to nezvládla.“ ■