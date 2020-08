Nezpívá jen na jevišti: Bohuš Matuš už svým hlasem konejší i miminko, na které se s Lucinkou těší

Bohuš Matuš Super.cz

Po pauze se Bohuš Matuš (47) už naplno vrátil do práce. Koncertuje a začal zkoušet muzikál Kat Mydlář, který bude mít v říjnu premiéru. Na ten se připravuje nejen s kolegy na jevišti, ale trénuje i doma.

Nás zajímalo, zda už zpívá také miminku, na které se těší s přítelkyní Lucinkou. „Ano, zpívám mu pořád, hladím bříško a mluvím na miminko, aby o mně vědělo. Ale je zvláštní, že když pouštím Karla Gotta a Waldemara Matušku, nebo když zpívám já, tak na to reaguje a kope v bříšku, ale na nikoho jiného,“ svěřil Super.cz Matuš s tím, že jeho zpěv má ráda i Lucka, která by se mu měla také věnovat.

„Mohla by taky zpívat, Lucka skvěle zpívá, jenže se stydí a nechce. Ale teď jak je populární na tom Instagramu, tak já ji donutím nazpívat nějakou píseň,“ řekl Matuš.

S přítelkyní se pomalu začínají stěhovat do nového, většího bytu v pražských Bohnicích. Ten už také zařizují pro nový přírůstek. „Už kupujeme dětský koberec, oblečení už máme strašně moc, děkujeme fanouškům,“ prozradil zpěvák a dodal, že nejdražší položkou bude asi kočárek.

„Lucinka si vybrala takový kočárek asi za 30 tisíc korun, tak to abych šel zpívat ještě někam. Asi půjdu dělat ještě kominíka, abych to uživil,“ zavtipkoval Bohuš, kterého jsme vyzpovídali na zkouškách v Divadle Broadway, kam se po pauze rád vrací. „Doufám, že ta celosvětová hra s koronavirem skončí, že řeknou lidi stop a nebudou zakazovat divadla, kultura je důležitá. Pro spoustu lidí to je uvolnění, které je potřeba,“ dodal zpěvák. ■