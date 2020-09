Na vysněné postavě maká Kamila Nývltová se svým přítelem: Podívejte se, jak zpěvačku ve fitku cepuje

Kamila Nývltová s přítelem Super.cz

Velkým koníčkem Kamily Nývltové (31) je už posledních pár let sport. Zpěvačka pravidelně cvičí, a to dokonce pod dohledem svého přítele Pepy. Ten ji ve fitku v centru Prahy, kde pracuje, rozhodně nešetří, a i když má zpěvačka postavu, kterou jí lze závidět, dává jí pořádně zabrat

Po létě, kdy si dala Kamila v trénování menší pauzu, už začala zase dřít na své vysněné figuře. „Teď jsme měli pauzu, protože byly prázdniny a já jsem většinu času trávila u rodičů v Krkonoších, takže na to teď zase pomalu najíždím. Když čas dovolí, tak třikrát týdně se sem dostanu. Jsou to kruhové tréninky nebo občas nasadím rukavice, které jsem už neměla hodně dlouho,“ svěřila se Super.cz Kamila, která s Pepou i boxuje.

To, že jí dává na trénincích zabrat, zpěvačce prý nevadí. „Je dobrý, spousta trenérů u toho sedí a má v ruce telefon a on sleduje, a když někdo povolí, tak hned řve, abych přidala, na tréninku mu to dovolím a doma přebírám zase otěže zase já,“ zavtipkovala Kamila, která má prý stále co zlepšovat. „Ženská není nikdy spokojená. Sice jsem přes léto běhala a chodila cvičit, ale nějaké to kilčo je nahoře, ale to je asi normální, takže od září budu mít zase větší režim v jídle a sportu,“ prozradila zpěvačka, která se po několikaměsíční pauze opět těší do práce.

Koncertů totiž měla v posledních měsících po málu a už jí chybí publikum. „Během prázdnin jich bylo samozřejmě málo, protože se většina zrušila nebo přesunula na další rok, ale pár jich bylo, což bylo super, a po dlouhé době jsem měla trému,“ svěřila se zpěvačka s tím, že chystá nové projety. „A teď už začínáme všechno připravovat a já doufám, že to dopadne a nic nám nezavřou, protože mě 28. listopadu čeká vánoční koncert v Praze, na který se moc těším a doufám, že to dopadne. Pak budou nějaké městské slavnosti a vánoční večírky a na jaře začínám zkoušet projekt We Will Rock You, kde budu hrát takovou velkou zápornou roli Killer Queen,“ prozradila Kamila, která se také vrací do oblíbených představení.

„Znovu si opakuji texty, teď mě čeká Kleopatra a Dracula a ty docela znám a říkám si, že kdyby mě někdo vzbudil o půlnoci, tak to umím nazpaměť. Na všechno se strašně moc těším, protože od března byla opravdu velká pauzu a jsem plná energie,“ dodala závěrem našeho rozhovoru. ■