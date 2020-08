Míša Tomešová prožila chvíle hrůzy. V dešti dostala smyk a bourala na dálnici

Michaela Tomešová Michaela Feuereislová

Na scény si nebrala dublérku, Míša má ráda dobrodružství a adrenalin. „Sice jsem ještě neskákala padákem, ale jsem ranař a moc se nebojím. Bojím se o děti, ale o sebe ne. Věděla jsem, že to bude jen ťukanec. Na místě byl profík, kaskadér, který nám poradil, jak se lépe připoutat, aby náraz nebyl tak velký. Dal mi na kolena své loketní chrániče, dobře mi padly. Vůbec jsem se nebála. Nebyla to pro mě neznámá, i já jsem párkrát bourala,“ svěřila herečka.

Za sebou má pár škrábanců při parkování, ale i nehodu na dálnici, k níž došlo před několika lety, ještě než se stala matkou. „Dostala jsem smyk v dešti. Zajížděla jsem k benzínce, ale voda mě vracela zpátky, nedalo se to uřídit. Vlítla jsem mezi svodidla a málem do sloupu, na kterém jsou uvedené ceny benzínu. Auto jsem zničila, bylo pár měsíců nepojízdné, a já v šoku,“ svěřila Míša. Naštěstí se to obešlo bez vážných následků.

Dnes se dokonce usmívá při vzpomínce na situaci, která následovala. „Došla jsem na benzínku zavolat si pomoc, a paní za pokladnou nepochopila, že mi něco je a chtěla se se mnou fotit,“ dodala Tomešová. ■