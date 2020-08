Dva roky po třetím porodu ukázala břicho pevné jako skála: Jak si ho Vlastina Svátková vymakala?

Vlastina Svátková se pochlubila bříškem pevným jako skála. Foto: instagram V. Svátkové

"Cvičím na zemi v obýváku u Netflixu, když Matyáš na chvíli odpoledne usne. Hýbu se v přirozeném běhu života: schody doma tak 50x za den, nemám paní na úklid, za každým dřepem na zem pro lego si vizualizuju pevnější zadek, i když ho ještě nevidím. Nedělám nic, když jsem unavená. Takže zásadně necvičím večer. S dětmi vzniká úplně nový režim a je v pořádku si lehnout a na všechno se vykašlat," svěřila.

"Počkat si na výsledek! Když překonáte ten hrozný měsíc, možná dva, tři, kdy to nejde, funíte, nemáte sílu ani kondičku, nenápadně se objeví pocit, že vám cvičení chybí. Tak jako kafe po ránu, stane se to rituálem a naší součástí," nabádá.

Přidala i rady, co se stravování týče. "Jídlo je základ, to ví všichni. Já nic nepočítám, nevážím. Jídlo je láska, ne stres. Intuitivně víme, po čem je nám dobře a co naopak trávíme 3 hodiny. Jaký vztah a úctu k sobě mám, tak se krmím. Buď se cpu fast foodem, protože mi je jedno, co mi tohle jídlo dá, nebo si uvařím z kvalitních surovin, protože mi na sobě záleží. Nesnáším pocit přejedení. Když už nemůžu, nedojídám. A nikdy nedojídám po dětech. Vytrénovat pocit, kdy poznám, že jsem najedená a ne přežraná, se vyplatí! Kdo si myslí, že se trápím hlady, držím diety a nic nežeru, bude zklamaný, možná mě nebude mít ještě víc rád. Každý, kdo mě zná, ví, že mi udělá radost jídlo, ideálně dlouhá, zážitková večeře," míní.

Všechno ale cvičením nezvládla. Prozradila totiž, že diastázu, tedy rozestoupení břišních svalů po těhotenství, nevycvičila, ale pomohli jí v salonu, kde absolvovala drahou přístrojovou terapii. ■