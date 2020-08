Štěpán Kozub z vtipného tria Tři tygři: Dívám se hodně na lidi kolem sebe, a pak si z nich milosrdně děláme legraci, říká

Největší radost mu teď dělá měsíční dcerka Anežka. Super.cz

Kde bere Štěpán inspiraci pro další náměty? „Já konkrétně se na to připravuju tak, že když jedu v tramvaji, tak se dívám hodně na lidi, nebo když sedím v parku, tak se dívám hodně na lidi, nebo když jdu na večeři někam, tak se dívám hodně na lidi a v těch lidech všechny ty typy, které my v Tygrech hrajeme, jsou, a my si z nich takhle milosrdně děláme legraci,“ prozradil Super.cz před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde byl hostem.

Fanoušci o něm hlásají, že je multitalentovaný, a na co sáhne, to mu jde. Dokonce se začal věnovat zpěvu. On sám o sobě tak přehnané mínění nemá. „Moje žena by vám určitě řekla něco jiného, třeba přivrtat televizi jsem nezvládl, přijel tchán a přivrtal ji za mě a udělal mi instruktáž, jak se vrtá do zdi,“ vtipkuje herec. „Tyhle praktické věci moc nezvládám, ale zpěv mě baví, baví mě herectví, divadlo, občas něco namaluju, baví mě tvořit,“ dodal závěrem. ■