Za 24 hodin vydělala přes 22 miliónů korun: Účet se žhavým obsahem se slavné herečce vyplatil

Bella Thorne (22) je první osobností, která vydělala milión dolarů (více než 22 miliónů korun) za 24 hodin od založení účtu na populární síti OnlyFans. Sdílením pěkně žhavého videa na Instagramu nedávno oznámila, že si zakládá účet pouze pro skalní fanoušky. Ti se po zaplacení poplatku mohou kochat obsahem, který by na běžných sociálních sítích zveřejněn být nemohl. A že se Belle tento krok vyplatil.

Herečka si prý profil na stále více populární síti založila kvůli výzkumu. „Zkoumám pro a proti, jaká má platforma pozitiva pro uživatele, jak ovlivní váš život, jak ho může změnit, a jak daleko jsou lidé ochotni zajít.“ prozradila Los Angeles Times.

To vše prý studuje proto, aby o tom později mohla natočit film. Ten by měl pojednávat právě o životě uživatelů OnlyFans. Peníze, které tímto způsobem Bella vydělá, chce věnovat na charitativní účely nebo investovat do své produkční společnosti.

Díky sociální síti vznikla úplně nová vlna celebrit. Nejaktivnější a nejšikovnější uživatelky mají i milióny sledujících. OnlyFans využívají ale stále častěji i celebrity, jako Blac Chyna, Cardi B, Kerry Katona a další. ■