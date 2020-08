Krásná herečka Vlastina Svátková o manželství: Neumím se tvářit, že je všechno ideální

Vlastina Svátková se nehodlá tvářit, že je v jejím manželství vše ideální. Foto: Cinema City

„Neumím se na veřejnosti tvářit tak, že je všechno ideální a zalité sluncem. Myslím si, že to by ani nikoho nezajímalo a nikdo by tomu nevěřil,“ svěřila nám Svátková na premiéře dlouho očekávaného snímku Tenet od Christophera Nolana. „Pokud mám mediálně vystupovat, tak musím říkat pravdu. Nebo říkat pravdu ve správný moment,“ dodala herečka.

Vnitřní klid Vlastina našla ve cvičení a také v psaní. Přes léto pracovala na už čtvrté knize. „Bude se jmenovat Najdeš mě ve tmě. Oproti té předchozí půjde tato ještě víc do hloubky. Bude se zaobírat vztahy, což řešíme všichni,“ prozradila.

Zajímalo nás, jestli jsou její knihy autobiografické. „Ne všechno může být založené na pravdě, i když je to pravda,“ říká Vlastina a jedním dechem dodává: „Jsou tam i příběhy jiných žen. Nikomu ale nechci ublížit, a tak nepoužívám reálná jména. Vždycky všechny upozorním, že použiju jejich příběh, a žádám o svolení.“

Vlastina je trojnásobnou matkou. Z manželství s režisérem Danem Svátkem má syny Adama (13) a Kryštofa (9) a se současným mužem pak tříletého Matyáše. ■