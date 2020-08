Gabriela Koukalová si zahraje v seriálu: Krásná biatlonistka natáčela na místě, které zná jako své boty

Malou zkušenost s filmem už má, nyní se objeví v seriálové roli. Super.cz

V epizodní roli se Gabriela vrátila do biatlonového areálu v Jablonci nad Nisou, kde to zná jako své boty, tedy v jejím případě spíš lyže. Hrát bude samu sebe.

„Já jsem ráda za takovou příležitost. Je mi to tady blízký i z hlediska prostředí a po dlouhý době jsem se zase podívala sem na biatlonovou střelnici. Moc jsem nepřemýšlela o tom, jestli bych někdy chtěla hrát něco jiného, jsem ráda za to, co přichází,“ prozradila Super.cz.

Přítomnost sportovního profíka na place si užívala především dcera Lucie Zedníčkové (51), Amélie Pokorná, seriálová dcera Adély Gondíkové (47), z které se stává mladá biatlonistka, a právě Gabriela nad ní bude mít v epizodní roli odborný dozor. ■