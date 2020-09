Jeho fórky a natáčení na TikTok vyvolaly diskuze: Doneslo se ke mně, že jsem na to příliš starý, říká Richard Krajčo

Některým to přijde trapné, jeho děti a jejich spolužáci ho za videa obdivují. Super.cz

„Tuhle aplikaci k nám domů samozřejmě přitáhly děti a když jsme ji začali sledovat, tak jsme zjistili, že je to po světě dnes už věc obvyklá. Já třeba s oblibou sleduju TikTok Bruce Willise, Neymara nebo Sylvestera Stalloneho,“ řekl Super.cz frontman kapely Kryštof, kterého jsme i s manželkou Karin zastihli na natáčení filmu Gump.

Zpěvák se netají tím, že ho šílenství kolem TikToku do jisté míry strhlo taky. „Musím říct, že mě to baví a že jsem si na tom docela ujel. Vzniklo to kvůli písničce Hned teď, protože jsme viděli, jak děti neustále tancují před obrazovkou telefonu.“

ČTĚTE TAKÉ: Richard Krajčo a jeho mladší bratr jsou věrné kopie: Podívejte se, jak dokonale napodobili 40 let starý snímek z dětství

Do natáčení krátkých videí se snaží přemluvit i svou manželku Karin, která se čas od času nechá "ukecat", ale aby si vytvořila vlastní profil, na to se ještě necítí. „Děti jsou nadšené a trošku se zlobí, že já nechci, ale on s nimi drží basu a natáčí s nimi jejich TikToky,“ prozradila nám blondýnka.

Přestože vlastní děti ho podporují a jsou nadšení, že mají „cool“ tátu, fanoušci zpěváka často odsuzují a některým přijde jeho natáčení trapné. Richard si z podobných komentářů hlavu nedělá. „Samozřejmě se ke mně doneslo, že jsem na to příliš starý nebo že mám humor, který není adekvátní mému věku. Já myslím, že člověk je starý tak, jak se cítí. Samozřejmě ze mě může být dneska už důchodce, nebo můžu mít jako Mick Jagger skoro do smrti v šatně běhací pás a řádit, dokud to jde... A to je asi spíš můj směr,“ dodává Krajčo. ■