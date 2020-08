Richard Krajčo a Karin Babinská cukrují nejen v soukromí, ale i před kamerou: Zahrají si spolu ve filmu

Tráví spolu čas doma i v práci a vyhovuje jim to. Super.cz

Richard Krajčo (43) se s manželkou Karin seznámil při natáčení, když ho režírovala. A pracovní vztah přerostl v lásku. Pracují spolu dodnes, blondýnka píše Richardovi scénáře k videoklipům, on jí třeba namlouvá audio verzi knihy. Že jsou spolu doma i v práci, jim ale vůbec nevadí.

„Myslím, že se vzájemně respektujeme a nesnažíme se vyhrát jeden nad druhým,“ vysvětluje režisérka a spisovatelka. „Asi nás to spolu baví, možná proto toho spolu děláme tolik,“ dodává frontman kapely Kryštof.

Sem tam pochopitelně dojde na výměnu názorů jako v každém pracovním kolektivu. „Ano, ale já třeba striktně odděluju soukromý život od toho pracovního. Takže to, že něco padne na place, když je potřeba, aby to zaznělo, neznamená, že se hádáme v soukromí,“ vysvětlil Super.cz Richard.

ČTĚTE TAKÉ: Richard Krajčo s manželkou šli do plavek: Takhle si s rodinkou užívají na dovolené snů

Nyní se manželé na place potkávají znovu, a tentokrát oba jako herci. Představí se ve filmu Gump - pes, který naučil lidi žít, a jak už z názvu napovídá, příběh se bude točit okolo čtyřnohých mazlíčků. Krajčovi jsou také velcí milovníci psů, a to především Karin, která se chlupáčům z celé rodiny věnuje nejvíc.

„Máme aktuálně tři. Australského ovčáka, grifona a teď máme čerstvě pyrenejského horského psa, čtyřměsíční fenku, která už je z nich největší. Šli jsme pro štěňátko pro Ríšovu maminku, protože jí bohužel umřel pejsek, byl hodně nemocný. Já jsem měla den předtím narozeniny a viděla jsem tam ještě tuhle fenku a zamilovala jsem se do ní,“ prozradila nám blondýnka. „Je to sice už teď takový malý lední medvěd, ale je to mazlík,“ doplnil ji Richard, který je zase milovníkem suchozemských želv. Doma jich chová osm. ■