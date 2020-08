Manželství jim klape už 32 let: Meky Žbirka vyrazil do společnosti se svou ženou Kateřinou

Meky Žbirka s manželkou Michaela Feuereislová

Jestli zná někdo recept na fungující manželství, tak je to Meky Žbirka (67). Slovenský zpěvák je po boku své ženy šťastný už 32 let. O patnáct let mladší Kateřinu si bral v roce 1988 a stále jim to klape, jak nyní ukázali na akci, kam společně dorazili.