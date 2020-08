Dokonalá rodinka. Bývalá láska Dana Hůlky a Pepy Vojtka se pochlubila dětmi, manželem i tchánem a tchyní

Velká rodina Michaela Feuereislová

Početná rodina dorazila také na charitativní bazar Be Charity, který v pondělí pořádala v Žofín Garden Barbara Nesvadbová (45).

„Bylo to moc příjemné, protože tentokrát to bylo v letním čase, a tak to mělo jinou atmosféru. Musím uznat, že to bylo krásně zorganizované,“ pěla chválu na organizaci bohulibé akce bývalá tanečnice. Všichni členové rodiny do bazaru věnovali své oblečení a zároveň si v den konání přišli něco koupit, aby pomohli tělesně hendikepovaným dětem, na jejichž léčbu šel výtěžek.

Libuška byla ráda, že se v pondělí mohli všichni potkat jako rodina. „Honzík s Evičkou točili dokument. Byli po celém dni unavení, tak pak odjeli domů,“ říká Rohlíčková, která se svou tchyní a jejím manželem strávila tradiční dovolenou ve Františkových lázních.

Na Žofín dorazil s rodinným klanem také nejmladší člen, Libušina dcera Elinka, která 18. září oslaví tři roky. Ta jako by svým rodičům z oka vypadla.

„Má z obou z nás něco. Je to půl na půl. Podle mě je namíchaná,“ promluvila Libuška o dcerce, která projevuje umělecké nadání po předcích. „Nebála bych se říct, že tam nějaké geny budou. Doma se projevuje jako velká herečka, říkáme jí proto Adina. Před ostatními se ale zatím stydí. Uvidíme, až se přestane stydět i před ostatními,“ usmívá se Libuška Rohlíčková. ■